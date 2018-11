Man schiet twaalf mensen dood in Californische bar

Ook de schutter is dood. Het is nog niet duidelijk of hij door de politie is gedood of dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Zeker twaalf mensen raakten gewond. Door kogels, maar ook doordat ze in paniek op de vlucht sloegen. Mensen sloegen ramen in om weg te komen. Ook hield een deel van de mensen in de bar zich verborgen op de wc of op zolder.

Getuigen die buiten stonden op het moment dat de schutter binnen kwam lopen, vertellen dat de schutter bij de ingang meteen begon te schieten op de beveiligingsmedewerker en de caissière. Of zij zijn omgekomen, is niet bekend.

'Rookbommen'

Een andere getuige vertelt dat de dader rookbommen naar binnen gooide. De politie kan dat nog niet bevestigen en doet daar nog onderzoek naar.

Over de dader is nog niets bekend. De politie heeft zijn identiteit nog niet vastgesteld. Ook over zijn motief is nog niets bekend. De politie heeft geen aanleiding gevonden voor een terroristische motief, maar doet daar wel onderzoek naar.

In de Borderline Bar and Grill waren gisteren veel jongeren. In de bar is op woensdag altijd een 'College Country Night' waar jongeren kunnen linedancen.