'Politie regisseerde training terreurgroep op vakantiepark Weert'

De leden van de groepering die vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland, kregen onder volledige regie van de politie een terrorismetraining op een vakantiepark in Weert. RTL Nieuws meldt op basis van verschillende bronnen dat de training plaatsvond op 27 september jongstleden. Vier van de zeven leden van de terreurgroep waren daarbij aanwezig, net als twee undercover-agenten.

De politie had afluisterapparatuur in het vakantiehuisje aangebracht. De undercover-agenten hadden wapens bij zich waarmee geoefend werd, maar die vooraf onklaar waren gemaakt. De verdachten werd verteld hoe ze met de wapens om moesten gaan en ze kregen bomvesten aangepast. Die bevatten geen explosieven.

Bewijs

De hele operatie is door de politie opgezet om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, bevestigen ook bronnen aan de NOS. Meteen nadat de verdachten het vakantiepark in de buurt van Sittard hadden verlaten greep de politie in en hield de vier mannen aan. In Arnhem werden nog eens drie mannen gearresteerd.

De groep wilde volgens justitie een aanslag plegen op een groot evenement, met het doel zo veel mogelijk slachtoffers te maken.

RTL heeft de advocaten van de verdachten benaderd over dit nieuws, maar die wilden niet reageren. Het Openbaar Ministerie geeft pas opening van zaken in de rechtbank.