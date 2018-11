Trump en Macron na aanvaring eens over grotere bijdrage Europa aan NAVO

Voorafgaand aan het bezoek leken de staatshoofden nog op een botsing aan te sturen. Macron zei in een interview dat Europa zich moet beschermen tegen China, Rusland en ook de Verenigde Staten. Op Twitter noemde Trump die suggestie "zeer beledigend". "Misschien zou Europa eerst een eerlijk deel moeten betalen van de NAVO, die de VS voor een groot deel financiert", reageerde hij.

Het Élysée noemde de aanvaring vandaag "een misverstand". In het interview sprak Macron over cybersecurity. In die context zei hij dat Europa zich tegen China, Rusland en "zelfs de VS" zou moeten beschermen. Later sprak hij over een Europees defensiebeleid. Daarover merkte hij op dat Europa zichzelf beter zou moeten beschermen, "zonder alleen van de VS afhankelijk te zijn". Die twee opmerkingen zouden door elkaar zijn gehaald.

Naast defensiebeleid bespreken Trump en Macron vandaag ook andere vraagstukken, zoals de relatie met Iran, de oorlogen in Syrië en Jemen en klimaatverandering.

Trump en Macron hebben een ambivalente verstandhouding. Zo was er de stevige handdruk bij hun eerste ontmoeting op de NAVO-top in Brussel vorig jaar; Macron zei daarover later dat dat "het moment van de waarheid" was, waarbij hij wilde laten zien dat hij niet bereid was tot concessies. Dit jaar bloeide de relatie op, toen Macron als eerste buitenlandse leider een staatsbezoek bracht aan Trump.