Trump en Macron, een 'bromance'?

Op persoonlijk vlak klikt het dus wel tussen de twee. Maar is er ook sprake van een 'bromance', een hechte vriendschap tussen twee mannen? "Macron laat zich toch vooral leiden door pragmatisme", benadrukt correspondent Frank Renout. "Hij doet zaken met iedereen die zijn belangen kan dienen. Macron is een realistisch politicus en met de VS spelen allerlei gemeenschappelijke belangen. Zo heeft hij Trump bijvoorbeeld nodig in de strijd tegen terrorisme."

Want het bezoek draait niet alleen om uiterlijk vertoon. Tijdens het driedaagse staatsbezoek zal Syrië ter sprake komen, denkt Renout. "De Amerikanen zijn daar de sterkste bondgenoot en Macron wil voorkomen dat Trump zijn troepen uit het gebied terugtrekt." Eerder liet hij weten de president daartoe al te hebben overgehaald, maar dat werd al snel ontkracht door het Witte Huis. Macrons invloed lijkt dus beperkter dan hij doet voorkomen.

Ook de Iran-deal staat op de agenda, vermoedt Renout. Die afspraken staan op losse schroeven sinds Trump verkondigde het "de slechtste deal ooit" te vinden en dreigde met het terugtrekken uit het akkoord. Renout: "Macron ziet ook gebreken in de huidige afspraken met Iran, maar vindt het stoppen van de deal veel erger. Macron en Trump kunnen het goed vinden, maar hun politieke overtuigingen liggen op heel veel gebieden nog altijd mijlenver uit elkaar."

Ondanks dat Trump zo uitpakt tijdens het bezoek, verwachten zowel Van der Horst als Renout weinig concrete resultaten. "Het is vooral een symbolische aangelegenheid", zegt Van der Horst. Renout is het daarmee eens. "Het bezoek is voornamelijk diplomatiek massagewerk. Ze zullen uiteindelijk vooral samenwerken op de gebieden waar de belangen al samenvallen."