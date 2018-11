Ruzie tussen Trump en CNN: wat ging er mis?

Zucker stond inmiddels aan het roer van CNN toen Trump zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde. Al bij die eerste persconferentie was duidelijk dat de onconventionele vastgoedmagnaat de tongen los zou maken. Zucker zag dat voor- en tegenstanders zich keer op keer weer opwonden, en daarvoor gretig op de nieuwszenders inschakelden.

"Iedereen zegt altijd: we willen het niet meer over Trump hebben, ik heb er genoeg van", legde hij eens uit. "Maar uiteindelijk wil iedereen het wel over hem hebben. Als we wegschakelden, verdwenen de kijkers. En dus bleef Donald Trump domineren."

"Het is misschien niet goed voor Amerika, maar wel voor CBS", beaamde ook de baas van die tv-zender, Les Moonves, verlekkerd over het "circus" van Trump in 2016. "Wie had zoiets kunnen verwachten: het geld stroomt binnen. Wat een lol. Het is erg om te zeggen, maar kom maar op, Donald, ga vooral door."

Commercieel

"Zo'n nieuwszender heeft een commercieel belang bij het opkloppen van nieuws", zegt Hassler-Forest. "Iemand die zo prikkelt en emotioneert levert betere televisie op dan Hillary Clinton of andere traditionele politici."

CNN, dat al jarenlang de kijkcijfers zag teruglopen, kon ineens rekenen op een kijkcijfercanon, in plaats van te moeten wachten op natuurrampen, aanslagen of vliegtuigongelukken. De 400.000 kijkers per dag werden er al snel 700.000.

Kritischer

Langzaam werd de toon over Trump wel kritischer. "We hebben misschien te veel van zijn campagnebijeenkomsten gewoon doorgezet", gaf ook Zucker vlak voor de verkiezingen toe. CNN werd feller.