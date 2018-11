Taakstraffen voor snelwegblokkeerders sinterklaasintocht

Het grootste deel van de 'blokkeer-Friezen' kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd. Twee van hen kregen een werkstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf omdat zij niet alleen de A7 hebben geblokkeerd, maar ook op de A6 bussen hebben afgesneden en gestopt. Eén blokkeerder kreeg 80 uur taakstraf. De straf is lager dan de rest vanwege zijn psychische klachten.

Volgens de rechtbank hadden de blokkeerders kunnen weten dat ze een gevaarlijke verkeerssituatie creëerden. Ze zijn niet toevallig in een blokkade terechtgekomen, maar wisten wat ze deden, aldus de rechter. De blokkade kan ook niet gezien worden als een betoging.

Geen vertrouwen

De Friezen blokkeerden op 18 november de snelweg om bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden die naar de landelijke intocht in Dokkum wilden gaan.

Vrijwel alle 33 deden dat naar eigen zeggen omdat ze er geen vertrouwen in hadden dat de politie de veiligheid tijdens de intocht kon garanderen. Ze baseerden zich op eerdere intochten waarbij veel politie op de been was, maar het toch niet goed ging. De rechtbank is niet meegegaan met dat betoog.

De rechtbank neemt het de blokkeerders kwalijk dat de anti-Piet-demonstranten niet konden demonstreren door de blokkade. "Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Verdachten hebben het recht echter in eigen hand genomen", aldus de rechtbank.

Een bericht op Facebook vormde de basis van hun actie. Hoe dat bericht uiteindelijk leidde tot de blokkade, zie je in de video hieronder: