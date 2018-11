Eerste vervolgingen voor straatintimidatie

Twee mannen moeten zich volgende maand in de rechtbank in Rotterdam melden omdat ze verdacht worden van straatintimidatie. Het is voor het eerst dat hiervoor strafrechtelijke vervolging is ingesteld.

Eén man wordt beschuldigd van meerdere feiten, de ander voor een enkel strafbare feit. Hoe oud de verdachten zijn en waar ze vandaan komen kon het Openbaar Ministerie (OM) niet zeggen. Het OM wilde ook niet vertellen wat ze precies hebben gedaan.

Sinds dit jaar is intimidatie op straat zoals sissen, naroepen, uitschelden en achternalopen in Rotterdam strafbaar. Op overtredingen staan boetes van maximaal 4100 euro, of een celstraf van maximaal drie maanden.

Ook in Amsterdam is straatintimidatie strafbaar, maar het OM heeft daar nog niemand vervolgd.

Veel last van straatintimidatie

Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam vorig jaar bleek dat 94 procent van de 1200 ondervraagde vrouwen tussen 18 en 45 jaar een vorm van straatintimidatie heeft meegemaakt. 87 procent van hen heeft dit nooit ergens gemeld. Wel passen vrouwen hun gedraag aan. Ze vermijden bijvoorbeeld oogcontact met mannen, kleden zich anders of lopen om.

Rotterdam kwam vorig jaar met een app tegen seksuele intimidatie. Via deze app kunnen inwoners anoniem melding maken van seksuele intimidatie.