Advocaat van Asia Bibi wil dat Nederland de vrouw en haar gezin opvangt

De advocaat van Asia Bibi wil dat de Nederlandse regering de vrouw en haar gezin opvangt. Dat zei Saif-ul-Malook vanavond na een speciale kerkdienst in Vianen die voor Bibi werd gehouden.

Een officiƫle asielaanvraag is er niet, maar Saif-ul-Malook heeft in gesprekken met politici, onder anderen Tweede Kamerleden, aangegeven dat hij wil dat ze naar Nederland kan komen. Hier zal Bibi volgens hem veilig zijn. Saif-ul-Malook zegt het verzoek schriftelijk in te zullen dienen.

Eerder bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland Bibi tijdelijk opvangt. De christelijke Asia Bibi is onlangs in Pakistan door het hooggerechtshof vrijgesproken van godslastering. Sindsdien wordt ze bedreigd, net als haar advocaat die naar Nederland vluchtte.

'Hier leven als vriend'

Bibi is inmiddels vrijgelaten uit de gevangenis en wordt beveiligd door het leger en de politie. Volgens Saif-ul-Malook staan het leger en de regering van Pakistan garant voor haar veiligheid. Met Bibi's echtgenoot en twee dochters gaat het ook goed.

Saif-ul-Malook vluchtte drie dagen geleden naar Nederland en heeft zelf geen asiel aangevraagd. Hij is ook niet van plan om dat te doen. "Ik wil geen vluchteling zijn. Ik wil dat de regering mij toestaat om hier als vriend te leven", zie hij in Vianen.

Vanmiddag werd bekend dat minister Blok de advocaat tijdelijke opvang heeft geboden. Saif-ul-Malook maakt gebruik van een speciaal programma voor mensenrechtenactivisten. Daarmee kan hij drie maanden in Nederland blijven.