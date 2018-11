Nederland biedt advocaat Bibi tijdelijke opvang

Minister Blok heeft de advocaat van de Pakistaanse Asia Bibi tijdelijke opvang in Nederland geboden. Saif-ul-Malook kan gebruik maken van het zogeheten Shelter City-programma, voor mensenrechtenactivisten die in eigen land onder druk staan.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet om asiel gaat, maar tijdelijke opvang om op adem te komen. Hij kan hier drie maanden verblijven. Volgens de woordvoerder is het aan Saif-ul-Malook of hij gebruik maakt van het aanbod.

De christelijke Asia Bibi is onlangs vrijgesproken van godslastering. Volgens de laatste berichten is ze vrijgelaten uit de gevangenis. Gisteravond waren er berichten dat ze mogelijk op weg zou zijn naar Nederland, maar volgens de Pakistaanse autoriteiten is ze nog steeds in dat land.

Haar advocaat vluchtte drie dagen geleden naar Nederland en zei toen dat hij hier wil blijven vanwege ernstige bedreigingen van moslimextremisten.