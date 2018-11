'Fabrikant Stint trekt faillissementsaanvraag in'

De fabrikant van de elektrische bolderkar Stint heeft de aanvraag voor een faillissement ingetrokken. Dat heeft de directeur van het bedrijf gezegd tegen RTV Utrecht. Directeur Edwin Renzen zou de lopende procedures over de Stint willen afwachten.

Renzen is voor de NOS niet bereikbaar voor commentaar en ook zijn advocaat wil het nieuws niet bevestigen. Tegen de Utrechtse omroep laat Renzen doorschemeren dat de recente ontwikkelingen het bedrijf weer een sprankje hoop hebben gegeven. "Ik had niet kunnen overzien dat er én een hoger beroep kwam én dat de Tweede Kamer zich er opnieuw over ging buigen én dat organisaties als Boink zich zouden inzetten."

Terugkeer mogelijk

Vandaag zei minister Van Nieuwenhuizen in de Tweede Kamer dat de Stint in de toekomst misschien weer de weg op kan, mits hij veilig is. "Het is niet de bedoeling dat de Stint op exact dezelfde wijze weer terugkomt en dat we weer doorgaan alsof er niks aan de hand is", zei ze. Ze wil dat twijfels over de veiligheid in ieder geval weg zijn voor het verbod van tafel gaat.

Na een ongeluk met een Stint in Oss waarbij vier kinderen de dood vonden, verbande de minister de Stints van de openbare weg, waarna het bedrijf in acute financiële problemen kwam en faillissement aanvroeg.

Renzen benadrukt tegen RTV Utrecht dat er nog geen geldschieter is gevonden. Als er niets verandert, sluit hij een nieuwe faillissementsaanvraag niet uit.