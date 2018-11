Gastouder naar Raad van State om Stint weer te mogen gebruiken

Het Kinderstraatje in Almere legt zich er niet bij neer dat de voorzieningenrechter vorige week heeft bepaald dat de Stint terecht van de weg is gehaald. De Almeerse gastouder, die zo'n vijf kinderen opvangt, gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitkomst van het kort geding.

De jurist die Het Kinderstraatje bijstaat, Werner van Bentem, zegt dat er geen sprake was van een eerlijk proces, omdat hij niet alle stukken had gekregen. Ook niet de 'aanvullende verklaring' over een incident met een Stint in Amsterdam, waarop de rechter volgens Van Bentem zijn uitspraak deels lijkt te hebben gebaseerd.

"De rechter heeft een oordeel over die verklaring en moet hem dus hebben gezien. Maar wij weten niet hoe de rechter daaraan komt", zegt Van Bentem. Volgens hem heeft minister Van Nieuwenhuizen bovendien andere informatie over het Stint-verbod aan de rechter gegeven dan aan de Tweede Kamer. "Een van beiden is beduveld", concludeert hij.

Geen ongeluk

De omstreden verklaring deed aan de vooravond van het kort geding al stof opwaaien, omdat de aanvankelijke melding over een op hol geslagen Stint in Amsterdam later bleek afgezwakt. De crèchemedewerkster die de melding had gedaan, vond "dat er met haar verhaal aan de haal was gegaan".

Ze had het gevoel dat haar eerste melding een belangrijke reden was geweest voor minister Van Nieuwenhuizen om de Stint, na het dodelijke ongeluk op 20 september in Oss, voorlopig te verbieden. De medewerkster stapte daarom opnieuw naar de politie om haar verklaring over de technische gebreken van de elektrische bakfiets te nuanceren en te benadrukken dat in Amsterdam geen ongeluk was gebeurd.

De minister zei in de Tweede Kamer dat de melding geen doorslaggevende rol had gespeeld bij haar besluit, maar RTL Nieuws meldde gisteren dat dat wel degelijk het geval was. Het "ongeval" met de Stint in Amsterdam zou voor de Inspectie Leefomgeving en Transport "de druppel" zijn geweest, met het rijverbod op 1 oktober als gevolg.

Brandbrief

Sindsdien moeten kinderopvangorganisaties zich in bochten wringen om kinderen te vervoeren. Ze doen dat onder meer met busjes, gewone bakfietsen en te voet. Dat is omslachtig, vaak duurder en ook lang niet altijd veilig. De branchevereniging stuurde vorige week al een brandbrief naar de Tweede Kamer met het dringende verzoek het gebruik van de Stint weer toe te staan.

Het Kinderstraatje in Almere, hoe klein ook, hoopt dat bij de Raad van State alsnog te bereiken. Het is niet gebruikelijk om na een kortgedinguitspraak in hoger beroep te gaan, maar jurist Van Bentem maakt deze gang nu toch, want: "Er is geen fair play gespeeld."