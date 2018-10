Crèche nuanceerde Stint-melding, minister blijft bij juistheid verbod

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer niet alle informatie gegeven over het onderzoek naar de Stint, de elektrische bakfiets voor kindervervoer. Dat blijkt uit een brief die ze woensdagavond laat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat vooral om een schriftelijke politieverklaring van een medewerkster van een kinderdagverblijf over het op hol slaan van een Stint. Zij is opnieuw naar de politie gegaan toen ze het gevoel kreeg dat haar eerdere verklaring een belangrijke reden was voor de minister om de Stint te verbieden op de openbare weg. Ze vond "dat er met haar verhaal aan de haal was gegaan" en legde een tweede verklaring af waarin ze de technische gebreken van de elektrische bakfiets nuanceerde.

De minister benadrukt dat deze extra verklaring niets afdoet aan haar besluit. "Ook nu ik het nieuwe proces-verbaal ken, blijven voor mij de twijfels rondom de veiligheid van de Stint overeind."

Kamer kreeg verklaring niet

In de media, onder meer bij RTL Nieuws, werd al langer bericht over deze tweede aanvullende verklaring. De Tweede Kamer heeft deze verklaring niet gekregen.

In de brief schrijft de minister dat ze woensdag de informatie heeft gekregen. "Vandaag is mij duidelijk geworden dat er een nieuw proces-verbaal, op 3 oktober 2018, is opgesteld met een aanvullende melding van de meldster en haar leidinggevende", schrijft Van Nieuwenhuizen.

Fabrikant geeft niet thuis

Verder schrijft de minister in haar brief dat ze in antwoorden van Kamervragen "abusievelijk" de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is weggelaten als betrokken partij bij het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk in Oss. Daar kwamen vier kinderen in een Stint om het leven bij een spoorwegongeluk.

Uit de brief blijkt ook dat de fabrikant van de elektrische fiets nog geen gehoor heeft gegeven aan een aantal verzoeken van de ILT om informatie over de bakfiets. De fabrikant heeft begin deze week zijn faillissement aangevraagd.

Later vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen over het ongeluk met de Stint en de aanpak van de minister.