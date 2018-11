Facebook blokkeert verdachte accounts vlak voor verkiezingen VS

Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres heeft Facebook accounts geblokkeerd die 'verdacht gedrag' vertoonden. Het gaat om dertig accounts op Facebook en nog eens 85 accounts op Instagram.

Wat er op die accounts precies gebeurde is nog onduidelijk, dat wordt momenteel onderzocht. Facebook is op dit moment scherp op trollen; dit zijn veelal nep-accounts die als doel hebben onrust te zaaien.

Het platform meldt dat het gaat om accounts die in verband worden gebracht met Franstalige en Russischtalige pagina's op Facebook. De meeste verdachte Instagram-accounts waren in het Engels. Een deel van de accounts was gefocust op bekende personen, een ander deel op politiek debat.

Tip van politie

Het sociale netwerk is naar eigen zeggen gisteren door de politie op de hoogte gesteld van de activiteiten op de accounts. Het vermoeden bestaat dus dat die activiteiten zijn gelinkt aan buitenlandse partijen.

"Normaal gesproken zouden we eerst verder onderzoek doen voordat we hiermee naar buiten komen", schrijft het sociale netwerk in een blogpost. "Maar aangezien we slechts een dag zijn verwijderd van belangrijke verkiezingen in de VS, wilden we mensen nu al op de hoogte stellen van wat we we hebben gedaan en vertellen wat we weten."

Verdere details geeft Facebook niet. "Zodra we meer weten - bijvoorbeeld of deze accounts in verband kunnen worden gebracht met het Russische Internet Research Agency of een andere buitenlandse mogendheid - zullen we dit berichten updaten", zo valt te lezen.

Waarschuwing FBI

Vrijwel tegelijk met de melding van Facebook heeft de FBI een persbericht naar buiten gebracht waarin het waarschuwt voor buitenlandse partijen die de verkiezingen willen beïnvloeden. Daarbij wordt expliciet Rusland genoemd.

"Ze kunnen dit doen door via nepnieuws onrust te verspreiden. [...] Amerikanen kunnen zichzelf hier tegen beschermen door geïnformeerd te blijven, verdachte activiteiten te melden en waakzame nieuwsconsumenten te zijn", schrijft de opsporingsdienst. In oktober heeft justitie in de VS een Russin aangeklaagd, op verdenking van het beïnvloeden van de Congresverkiezingen.

De afgelopen maanden heeft Facebook - samen met Twitter - op meerdere momenten groepen accounts en pagina's verwijderd die verdacht gedrag vertoonden. Toen het platform eind juli een "gecoördineerde campagne" verwijderde, werd gezegd dat het lastiger was om de activiteiten toe te schrijven aan de Russische trollenfabriek in Sint-Petersburg die in 2016 zo actief was, omdat de trollen zichzelf nu beter afschermen.