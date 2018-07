Facebook: nieuwe gecoördineerde campagne om in VS politiek te beïnvloeden

Facebook heeft in samenwerking met de Amerikaanse federale politie 32 Facebook- en Instagram-accounts verwijderd. Er zijn sterke verdenkingen dat die accounts werden gebruikt om de politiek in de VS te beïnvloeden. Facebook spreekt in een verklaring over "gecoördineerd verdacht gedrag" in de aanloop naar de Congres-verkiezingen in de VS in november.

Het sociale platform zegt dat er nog uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de accounts en naar de mensen die er vermoedelijk nepnieuws en gekleurde verhalen mee wilden verspreiden. Duidelijk is al wel dat de makers zich veel moeite hebben getroost om hun identiteit te verhullen.

Ze zijn volgens Facebook daarbij sluwer te werk gegaan dan de Russen die twee jaar geleden met onder meer Facebook-accounts probeerden de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden ten gunste van de Republikein Donald Trump. Die verspreiders van nepnieuws kwamen van het beruchte Russische Internet Research Agency (IRA), ook wel "de trollenfabriek uit Sint-Petersburg" genoemd.

Sociale kwesties

Facebook zegt dat twee weken geleden zeventien profielen, acht Facebook-pagina's en zeven Instagram-accounts zijn verwijderd, omdat ze vermoedelijk verkeerde bedoelingen hadden. De accounts richtten zich op sociale kwesties in de VS.

Facebook zegt dat sommige van de accounts bijna 300.000 volgers hadden. De meeste aanhang hadden de accounts Aztlan Warrriors, Black Elevation, Mindful Being en Resisters.

Charlottesville

The New York Times schrijft dat Resisters was opgezet als tegenhanger van de extreemrechtse beweging die vorig jaar in Charlottesville een betoging hield. Die bijeenkomst liep uit de hand en er vielen een dode en negentien gewonden doordat een nazisympathisant met zijn auto op een groep tegendemonstranten inreed. De mensen achter Resisters voerden campagne tegen het plan van extreemrechts om in augustus opnieuw te demonstreren, nu in Washington.

Een ander Facebook-account, #AbolishICE, was er volgens de krant op gericht om stemming te maken tegen de Immigratiedienst in de Verenigde Staten.

Het eerste echte bewijs

"Het is belangrijk om te beseffen dat de schaal waarover Facebook nu spreekt stukken kleiner is dan wat we in 2016 zagen", zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. "Dat kan natuurlijk nog veranderen, maar vooralsnog valt het mee. Al kan het in de VS worden gezien als het eerste echte bewijs dat de inmenging nog altijd doorgaat, iets waar de inlichtingendiensten al langer voor waarschuwen."

"Verder is het interessant dat Facebook uitgebreid stilstaat bij het feit dat het niet bekend is wie hierachter zit", gaat Kasteleijn verder. "Er zijn verbanden gevonden met Rusland, maar de hoogste veiligheidsbaas van het bedrijf zegt dat het forensisch onderzoek te weinig aanknopingspunten biedt om met grote zekerheid een dader aan te wijzen. Dat was in 2016 anders, toen werd er al snel naar de trollenfabriek gewezen."

"Hoewel de omvang deze keer klein is, zal het er de komende tijd in politieke en tech-kringen waarschijnlijk veel over gaan. Het zijn sowieso spannende verkiezingen en met dit in het achterhoofd zal alles wat er op sociale media gebeurt nog scherper worden gevolgd. Niet in de laatste plaats door de sociale netwerken zelf."