Ruim 1800 herten in Oostvaardersplassen op de nominatie voor afschieten

Er moeten ruim 1800 edelherten in natuurgebied Oostvaardersplassen worden afgeschoten om de populatie tot het gewenste aantal van 490 terug te brengen. Dat is duidelijk geworden nu Staatsbosbeheer de nieuwe telling van edelherten, konikpaarden en heckrunderen heeft gepubliceerd. Uit tellingen vanuit de lucht en op de grond is het totaal aantal edelherten vastgesteld op 2320. In april waren dat er nog 1470.

Toen concludeerde de commissie Van Geel die de provincie Flevoland moest adviseren over de toekomst van het natuurgebied, dat er 980 herten "plus de nieuwe aanwas" moesten worden afgeschoten. Een half jaar later blijkt het om 1830 herten te gaan die de kogel krijgen. De commissie adviseerde afschot, omdat het bij elkaar drijven en vangen van de herten te veel stress voor de dieren zou opleveren.

Afschot is niet uitzonderlijk: op de Veluwe wordt jaarlijks 60 procent van de edelherten afgeschoten.

Te weinig voedsel

Tegen het afschieten is veel verzet. Later vanochtend buigt de rechter zich over een zaak die door zes dierenwelzijnsorganisaties is aangespannen om het doden van de herten in de Oostvaardersplassen tegen te houden. De provincie zegde eerder toe de rechterlijke uitspraak af te wachten. Die wordt op korte termijn verwacht, maar niet vandaag.

Door overbevolking van het natuurgebied komen de grote grazers elke winter in de problemen, omdat er te weinig voedsel voor alle dieren is. De dieren worden niet of nauwelijks bijgevoerd. Het beleid van Staatsbosbeheer is om ernstig verzwakte dieren af te schieten.

Ook het aantal heckrunderen en konikpaarden moet omlaag, luidde het advies van de commissie Van Geel. De laatste tellingen wijzen uit dat er nu 610 konikpaarden en 200 heckrunderen in het gebied leven. De runderen mogen blijven, Het aantal konikpaarden wordt teruggebracht door de dieren naar andere gebieden over te brengen.