Actie tegen jacht Oostvaardersplassen, en de Veluwe dan?

Aan andere kant staat de Faunabescherming, een van de organisaties achter de rechtszaak tegen het afschieten van herten op de Oostvaardersplassen. Voorzitter Harm Niesen is fel tegenstander van wildbeheer, en niet alleen in de Oostvaardersplassen. "Het afschieten van wilde dieren is gewoon bij wet verboden. Alleen als er een ernstig maatschappelijk probleem is, mag er een ontheffing worden verleend", zegt hij.

Bovendien vindt Niesen dat er helemaal niet te veel dieren zijn. "Wildbeheer is in mijn ogen een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Wilde dieren gaan zelf wel dood als er geen eten meer is, of als ze oud zijn. En dat is helemaal niet zielig. Ze doodschieten is veel erger. Jagers moeten gewoon eerlijk zeggen dat het ze te doen is om het hertenbiefstukje. En de lol van het schieten."

'Politici zonder verstand van zaken'

Protesten bij de Oostvaardersplassen worden vaak bijgewoond door honderden actievoerders. Niesen en zijn Faunabescherming organiseren regelmatig protesten tegen de jacht in andere natuurgebieden. Daar komen beduidend minder mensen op af.

"Als wij op de Veluwe demonstreren tegen het afschieten van wilde dieren, dan hebben we geluk als er vijftig mensen zijn", legt hij uit. "Dat komt waarschijnlijk omdat het leed daar veel minder zichtbaar is. Maar ik zit niet te wachten op de Oostvaardersplassen-demonstranten. Hun argumenten en emoties zijn de mijne niet. Het leidt af van waar het werkelijk om gaat. Dat we te maken hebben met politici zonder verstand van zaken, die die goede, dure rapporten naast zich neerleggen."

De Oostvaardersplassen zijn uniek, maar dat het natuurgebied ├╝berhaupt bestaat, was niet altijd de bedoeling. Hoe dat zit, zie je in onderstaande video: