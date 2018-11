Wekdienst 5/11: rechtszaak El Chapo en Amerikaanse sancties tegen Iran

Goedemorgen! In New York staat drugsbaas Joaquín Guzmán terecht, beter bekend als El Chapo. En in de rechtbank proberen dierenwelzijnsorganisaties het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen tegen te houden.

Bewolking en zon wisselen elkaar af vandaag. De middagtemperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Dinsdag wordt het nog iets warmer: met veel zon kan het 's middags lokaal 15 tot 19 graden worden.