'Veel onnodige controles na behandeling borstkanker'

Vrouwen moeten na een behandeling voor borstkanker onnodig vaak terugkomen voor controle. Jaarlijks kan het aantal ziekenhuisbezoeken met zo'n 9000 omlaag. Dat zegt onderzoeker Annemieke Witteveen van de Universiteit van Twente in Trouw. Volgens Witteveen worden vrouwen nu onnodig vaak belast.

Voor een proefschrift over borstkanker analyseerde Witteveen de gegevens van ongeveer 50.000 vrouwen die de ziekte hadden. Ze ontdekte dat vrouwen die een hoog risico hadden om opnieuw kanker te krijgen evenveel controles krijgen als de groep met een laag risico.

Artsen schatten nu vaak vooraf niet in hoeveel risico er bestaat op terugkeer. Volgens de richtlijnen krijgt iedere vrouw vijf keer jaarlijks een borstfoto en een lichamelijk onderzoek. Na die vijf jaar wordt het aantal controles afhankelijk van de leeftijd. Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de tumor en de manier van behandelen, terwijl dat volgens Witteveen wel moet.

Geruststellen

Hoewel de controles vrouwen kunnen geruststellen, hebben ze volgens Witteveen ook nadelen. Zo kan de aanloop naar het ziekenhuisbezoek stress opleveren, omdat veel vrouwen zich bij een controle afvragen of de uitslag goed zal zijn. "En je moet je afvragen of de uiteindelijke geruststelling opweegt tegen het ongemak dat een nieuwe controle met zich meebrengt, als het risico heel laag is", zegt Witteveen in de krant.

"Daarnaast zijn controles belastend voor de hele zorgsector: de tijd en het geld zouden ook ergens anders aan besteed kunnen worden."