'Ghb-gebruikers belanden vaker op de eerste hulp'

Het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp belandt na het gebruiken van te veel ghb, is flink gestegen. Dat schrijft NRC. De patiënten komen in comateuze toestand het ziekenhuis binnen en kunnen vaak op geen enkele manier wakker gemaakt worden. Sommige patiënten moeten aan de beademing.

De krant sprak met artsen uit ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen. In het OLVG ziekenhuis in Amsterdam steeg het aantal opnames van ghb-patiënten van vijftig in 2014 naar 133 in 2017. Ook in het Diakonessenhuis in Utrecht en het Radboutumc in Nijmegen nam het aantal opnames toe.

Grote kans op overdosis

De meeste gebruikers zijn tussen de twintig en dertig jaar. De drug zorgt ervoor dat gebruikers zich ontspannen voelen en ze worden er ook minder angstig van. De roes wordt vergeleken met het effect van alcohol. Volgens de artsen onderschatten gebruikers de werking van ghb, omdat het lastig te doseren is."Eén milliliter te veel en je hebt een overdosis", zegt een SEH-arts tegen de krant.

Ghb-gebruikers komen daardoor vaker in de problemen dan met andere drugs. Eenmalig gebruik kan al ernstige gevolgen hebben, zoals stoppen met ademen. Daarnaast is het ook erg verslavend.

De partydrug is goedkoop en makkelijk zelf te maken. Veel ingrediënten zijn te koop bij de bouwmarkt, zoals gootsteenonstopper. Daardoor is het aantrekkelijk voor jongeren om de drug te gebruiken, waarschuwen de artsen.