'Duitse oud-inlichtingenchef Maassen alsnog weg bij ministerie'

De Duitse oud-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen moet toch vertrekken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, melden Duitse media. In een afscheidstoespraak, die al was uitgedeeld bij de inlichtingendienst BfV, verdedigde Maassen zijn omstreden uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz opnieuw. Ook leverde hij scherpe kritiek op de coalitie van CDU, de CSU en de SPD.

De SPD moest het in de uitgelekte toespraak vooral ontgelden. Maassen schreef over "links-radicale krachten" binnen die partij. Dat lijkt hem nu de kop te kosten. Hij zou worden ontslagen of met vervroegd pensioen worden gestuurd, melden zowel persbureau DPA als omroep ZDF.

Weggepromoveerd

Maassen werd in september uit zijn functie gezet als hoogste baas van de Duitse inlichtingendienst, nadat hij omstreden uitspraken had gedaan over geweld in Chemnitz. Hij werd daarna weggepromoveerd.

In eerste instantie zou hij staatssecretaris worden, maar dat leidde tot een crisis in de coalitie. Minister Seehofer (CSU) van Binnenlandse Zaken bleef achter Maassen staan, terwijl de sociaal-democratische SPD hem het liefst zag vertrekken. Een speciaal voor Maassen gecreëerde functie op het ministerie maakte een einde aan de crisis.

Die functie krijgt hij nu niet. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat "de nodige maatregelen" worden genomen tegen Maassen, maar wil geen details geven.