Chef van Duitse inlichtingendienst uit functie gezet

Hans-Georg Maassen, de chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV, is uit zijn functie gezet. Hij wordt staatssecretaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maassen kwam onder vuur te liggen na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. Daar werd in de nacht van 25 op 26 augustus een 35-jarige Duitser doodgestoken. Daarvoor werden een Irakees en een Syriƫr opgepakt.

Verontruste burgers en rechts-radicale jongeren gingen vervolgens meermaals de straat op uit protest tegen de komst van asielzoekers naar Duitsland. Op internet dook een video op waarop te zien zou zijn dat rechts-radicale jongeren niet-westers ogende mensen zouden hebben opgejaagd.

Maar volgens Maassen was er geen bewijs dat rechts-radicalen actief jacht hadden gemaakt op buitenlanders. "Ik deel de scepsis ten aanzien van berichten in de media over een klopjacht. Wij hebben geen bewijs dat zulke klopjachten hebben plaatsgevonden", zei hij in een interview met Bild. Die uitspraken leidden tot veel beroering.

Merkel onder druk

Vandaag was er de hele dag topoverleg tussen de drie coalitiepartijen over de positie van Maassen. Bondskanselier Merkel stond onder druk in de zaak.

De sociaaldemocraten en enkele leden van haar eigen CDU wilden dat Maassen werd ontslagen. De CSU vond dat te ver gaan. CSU-minister Seehofer van Binnenlandse Zaken steunde Maassen zelfs. Maassen was sinds 2012 het hoofd van de BfV.