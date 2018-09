Omstreden Duitse veiligheidschef: opjaag-video Chemnitz toch echt

Duitse media spraken van een "klopjacht" op buitenlanders. Maaßen beweerde in Bild dat daar geen bewijs voor was. Die uitspraken kwamen hem op flinke kritiek te staan. Critici, onder wie SPD-leider Nahles, riepen Maaßen op zijn ontslag in te dienen, als hij zijn opmerkingen niet zou terugnemen. Bondskanselier Merkel legde door de verhitte situatie in Chemnitz de laatste weken juist extra nadruk op het veroordelen van extreemrechts.

Maaßen heeft nu in een brief aan minister Seehofer van Binnenlandse Zaken laten weten dat de video niet vervalst is en dat zijn commentaar verkeerd is begrepen. Hij zou niet hebben willen suggereren dat de mensen in de video niet agressief worden bejegend.

Spanningen

In de Oost-Duitse stad Chemnitz werd eind augustus een 35-jarige man doodgestoken. Twee verdachten uit Syrië en Irak werden gearresteerd.

Sinds het incident liepen de spanningen in Chemnitz hoog op. Boze burgers en rechts-radicale groepen gingen de straat op. Ook demonstreerden tienduizenden mensen tegen racisme en vreemdelingenhaat.