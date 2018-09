Tienduizenden bij concert tegen racisme in Chemnitz

Tienduizenden activisten en muziekliefhebbers hebben vanavond in Chemnitz een concert tegen racisme en vreemdelingenhaat bezocht. Onder het motto 'wij zijn met meer' traden bands op als Die Toten Hosen, Kraftklub en de rappers Marterie & Casper.

De autoriteiten schatten dat er zeker 65.000 bezoekers waren. Volgens de politie verliep het concert zonder incidenten. Tegendemonstraties waren verboden.

In Chemnitz is de afgelopen week een aantal keer gedemonstreerd door neonazi's, rechts-populistische groeperingen en andere tegenstanders van het Duitse vluchtelingenbeleid. De aanleiding was de dood van een Duitser, die waarschijnlijk door een migrant is doodgestoken. Twee verdachten, een Syriƫr en een Irakees, zitten daarvoor vast.