Curatoren: tientallen partijen geïnteresseerd in Slotervaartziekenhuis

Tientallen partijen hebben interesse in het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Er hebben zich zowel Nederlandse als buitenlandse partijen gemeld voor een doorstart van het hele ziekenhuis of onderdelen daarvan.

Gisteren meldde minister Bruins voor Medische Zorg dat het ziekenhuis de komende tijd zou worden ontmanteld. Een woordvoerder van het ziekenhuis zei daarop echter dat partijen nog tot begin komende week met een voorstel kunnen komen voor een (gedeeltelijke) overname van het MC Slotervaart, zoals het ziekenhuis officieel heet.

De curatoren hopen eind volgende week duidelijk te hebben of er nog een kans is op een gehele of gedeeltelijke doorstart. Het is niet duidelijk welke partijen zich bij de curatoren hebben gemeld voor de overname.

Inhuur

Het MC Slotervaart werd vorige week donderdag failliet verklaard. Het ziekenhuis kwam naar eigen zeggen in problemen door hoge inhuurkosten van personeel.

Het ziekenhuis werd op dezelfde dag als de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad failliet verklaard. Beide ziekenhuizen waren onderdeel van ziekenhuisorganisatie MC Groep. Ook voor de IJsselmeerziekenhuizen hebben zich overnamekandidaten gemeld.