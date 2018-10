Ook MC Slotervaart in Amsterdam is failliet

Na de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland is ook het MC Slotervaart in Amsterdam failliet verklaard. Het ziekenhuis is onderdeel van de MC Groep, dat in financiële nood verkeert.

De locatie vroeg deze week ook uitstel van betaling aan. Op dit moment wordt het personeel op de hoogte gebracht. Bij de vestigingen van de IJsselmeerziekenhuizen zijn de medewerkers vandaag formeel ontslagen, zoals gebruikelijk bij een faillissement.

De ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten maken mogelijk nog een doorstart. Bij het MC Slotervaart lijkt daar geen sprake van.

Spoedeisende hulp gesloten

De vestiging in Amsterdam en die in Flevoland zijn van dezelfde eigenaren, maar staan geregistreerd als aparte bedrijven. Het faillissementsverzoek tot uitstel van betaling werd daarom behandeld door de rechtbank in Amsterdam en niet, zoals bij andere locaties, door de rechtbank Midden-Nederland.

De afdeling spoedeisende hulp van het MC Slotervaart is al sinds dinsdag dicht. De zorgverzekeraars zeiden vandaag nog dat veel patiënten die al waren opgenomen, in het ziekenhuis kunnen blijven. Andere zorgtaken worden overgedragen aan ziekenhuizen in Amsterdam, Amstelveen en Zaandam.

De MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart hebben de afgelopen tien jaar van diverse partijen miljoenen euro's steun ontvangen. Tien jaar geleden waren er ook al grote financiële problemen; toen werden de ziekenhuizen overgenomen door zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer en hun MC Groep.