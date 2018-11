Buma: vertrouwen krijgt knauw door failliete ziekenhuizen

Rendementsdenken

Volgens Buma is het liberale rendementsdenken te ver doorgeschoten in de samenleving en klonk dat ook door in de woorden van Bruins. Het CDA zal de minister houden aan de uitspraak van de Kamer, woensdag, dat ziekenhuizen niet kunnen sluiten zonder dat erover wordt nagedacht hoe de zorg in de regio kan worden gegarandeerd.

Buma benadrukte dat het kabinet zich ten doel heeft gesteld het vertrouwen in de samenleving te herstellen. "Dat is een grote opdracht, die geldt voor de hele politiek."

Pensioenen

De CDA-leider riep verder werkgevers en werknemers op vaart te zetten achter een nieuw pensioenstelsel, een betere bescherming voor zzp'ers en een betere regeling voor doorbetaling bij ziekte. "Het is stil in de polder. Nu de economie goed draait, lijkt het of maatregelen wel even kunnen wachten. Maar zo is het niet."

Het CDA gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op het congres wees de huidige voorzitter Peetoom erop dat volgend jaar haar tweede en laatste termijn afloopt. Volgens de statuten mag iemand maar twee keer vier jaar achter elkaar de functie bekleden. Peetoom is voorzitter sinds 2011.