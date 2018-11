Minister: jaag studenten geen angst over rente aan, gaat om 12 euro per maand

Minister Van Engelshoven zet haar plan om de rente op studieleningen te verhogen toch door. Studentenvakbonden, enkele linkse oppositiepartijen en ook de CDA-jongeren willen dat het kabinet afziet van de renteverhoging.

In september kondigde de minister aan dat de rente op leningen per 2020 voor 10 jaar wordt vastgezet. Daarmee wordt de rente hoger. Nu staat de rente 5 jaar vast. De minister schat dat studenten die over twee jaar met hun studie beginnen zo'n 18 procent meer moeten gaan terugbetalen.

Tegenstanders vinden dat het kabinet beloften breekt, omdat bij de invoering van het leenstelsel gezegd werd dat de rente op studieleningen laag zou blijven.

Betaalbaar

De D66-minister van Onderwijs erkent dat de renteverhoging niet haar favoriete onderwerp is en ze het geen fijne maatregel vindt. Maar het is verdedigbaar, omdat het 226 miljoen euro oplevert en dat is weer goed voor de "houdbaarheid" van het stelsel. Dat wil zeggen dat de studiefinanciering ook voor de komende generatie studenten betaalbaar blijft, zo zei de minister.

Ze vindt dat de tegenstanders de studenten onnodig ongerust maken ."Je moet mensen geen angst aanjagen." Het gaat volgens haar om een verhoging van 70 naar 82 euro per maand, als de oud-student meer dan 40.000 euro per jaar verdient. "Het gaat om 12 euro per maand en let op: alleen als je inkomen toereikend is."

Regeringspartij CDA was aanvankelijk tegen het leenstelsel, maar is er in de kabinetsformatie mee akkoord gegaan. De CDA-jongeren zullen aanstaand weekend op het partijcongres een motie indienen om de partij te vragen de renteverhoging te blokkeren.