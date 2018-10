Hogere rente voor studenten leidt tot spanning in CDA

De jongeren binnen het CDA willen dat de regeringspartij zich uitspreekt tegen de kabinetsplannen om de rente te verhogen die studenten moeten betalen over hun studielening. Ze hebben een motie ingediend voor het partijcongres, komend weekend.

Zes grote provinciale afdelingen hebben volgens de jongeren al hun steun toegezegd. En daarmee zou de motie het wel eens kunnen halen.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin de rente wordt gekoppeld aan die van staatsobligaties met een looptijd van tien jaar in plaats van vijf jaar. Hoe langer de rente vast staat, hoe hoger die meestal is. De wijziging moet gaan gelden voor studenten die vanaf 2020 beginnen met hun studie.

Duizenden euro's

Dat levert de schatkist 226 miljoen euro op, maar studenten zijn waarschijnlijk elke maand achttien procent meer kwijt aan rente en aflossing dan nu. Nu betalen oud-studenten gemiddeld 70 euro per maand terug, vanaf 2020 wordt dat 82 euro.

Over een terugbetalingsperiode van 35 jaar zijn dat duizenden euro's. Van Engelshoven zegt dat de renteverhoging nodig is om het systeem betaalbaar te houden.

Het CDA was, toen het nog in de oppositie zat, tegenstander van het leenstelsel. In het huidige regeerakkoord, waar ook de handtekening van de christendemocraten onder staat, blijft het gehandhaafd. Dat brengt volgens het CDJA, de jongerenorganisatie van de partij, een verantwoordelijkheid mee om met voorstellen te komen die het systeem niet verder verslechteren.

Tegen de afspraak

De jongeren wijzen erop dat bij de invoering van het leenstelsel is afgesproken dat de rente laag zou blijven. Zo zou een studie ook betaalbaar en bereikbaar blijven voor mensen met een smalle beurs. De kabinetsplannen gaan tegen die afspraken in, vindt het CDJA, en daarom moeten ze van tafel.

Minister Van Engelshoven vindt dat er nog steeds sprake is van sociale leenvoorwaarden. De rente is nog altijd lager dan die bij een bank en mensen met een minimuminkomen of een uitkering hoeven helemaal niets terug te betalen, schrijft ze in de toelichting op het wetsvoorstel.