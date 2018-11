Ryanair negeert rechter: 'piloten moeten verhuizen of vertrekken'

Ryanair heeft de piloten die vanuit Eindhoven werken voor de keus gesteld om een overplaatsing vrijwillig te accepteren, of anders te vertrekken. De piloten kregen gisteren een brief van hun werkgever met die strekking.

De luchtvaartmaatschappij wil de basis in Eindhoven sluiten, hoewel de rechtbank in Den Bosch gisteren oordeelde dat de noodzaak daarvoor niet duidelijk is. De piloten mogen daarom niet gedwongen worden om overplaatsing naar een buitenlandse basis te accepteren.

De piloten moeten van de rechter doorbetaald worden en kunnen blijven vliegen, ook als ze niet willen meeverhuizen. Er staat een dwangsom van 250.000 euro per geval op.

Keus

In de brief aan de piloten trekt Ryanair alle eerdere communicatie over gedwongen overplaatsing in. Maar in de regels erna wordt de nieuwe keus voorgelegd: accepteer de overplaatsing vrijwillig, of je raakt overbodig. De brief kwam via de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) bij Omroep Brabant terecht.

De brief is volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers opnieuw een bewijs dat Ryanair lak heeft aan een rechterlijke uitspraak in Nederland.

De piloten moeten van Ryanair vandaag nog beslissen. Maandag wordt de basis op Eindhoven Airport al opgeheven.