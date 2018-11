Ryanair zet sluiting Eindhoven door ondanks verbod rechter

De Ierse prijsvechter Ryanair wil haar basis op luchthaven Eindhoven volgens plan op 5 november toch sluiten. Ondanks het oordeel van een rechter in Den Bosch vandaag dat de vliegmaatschappij die beslissing op onrechtmatige grond heeft genomen. En dat Ryanair eigenlijk moet afzien van sluiting van Eindhoven.

Een conflict tussen Nederlandse piloten van Ryanair in Eindhoven en de hoogste leiding van het bedrijf in Ierland is daarmee een scherp juridisch steekspel geworden.

Het begon met de mededeling dat Ryanair luchthaven Eindhoven wil schrappen als een van haar bases. Het zou onder meer betekenen dat de piloten die vanaf Eindhoven vliegen en weer thuiskomen, moeten worden overgeplaatst naar het buitenland. Wie dat niet wilde, zou z'n baan kwijt zijn.

Wraak

Zestien piloten bundelden de krachten en stapten met hulp van de vakbonden FNV en VNV naar de rechter. Volgens de piloten zou de sluiting van de basis in Eindhoven een platte wraakactie zijn. Omdat het personeel eerder deze zomer heeft gestaakt. De rechter is daar vandaag in meegegaan. "Het heeft er alle schijn van dat het besluit is genomen als sanctie op eerdere stakingsacties", aldus de rechter in een toelichting.

Volgens Ryanair is de sluiting en daarmee de overplaatsing van personeel noodzakelijk om bedrijfseconomische redenen. Want Ryanair streeft in zijn bedrijfsmodel immers voortdurend naar de laagste kosten en daarom zou Eindhoven nu moeten sluiten. De rechter vindt echter dat Ryanair de noodzaak van sluiting niet aannemelijk heeft gemaakt. Er is dus volgens de rechter ook geen zwaarwegend belang voor de overplaatsing van personeel.

Iers recht

In het kort geding schermde Ryanair nog met het Ierse recht, want het Nederlandse personeel heeft een Iers arbeidscontract. Ook dat veegde de rechter van tafel. "Dat betekent niet dat een werkgever zijn Nederlandse werknemers de bescherming die de Nederlandse wet biedt, kan ontnemen", schreef de rechtbank in een toelichting.

"Een grote overwinning voor de zestien piloten en eigenlijk voor alle werknemers van Ryanair", jubelde Joost van Doesburg van de pilotenbond VNV meteen na de uitspraak. "Eigenlijk vindt Ryanair dat werknemers niet voor hun rechten zouden mogen opkomen, maar daar heeft de rechter vandaag een stokje voor gestoken. Een grote dag voor het werknemersrecht in Nederland."

Ryanair weet zich vertegenwoordigd door een legertje advocaten van gerenommeerde kantoren in Rotterdam, Den Haag en Brussel. Maar de raadslieden hadden met hun opdrachtgever afgesproken niet te reageren.