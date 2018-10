Kleinere aardappelen en duurdere uien: dit merk je in de winkel

Minder, kleiner van formaat en dus van slechtere kwaliteit: de impact van de droogte op aardappelen en uien is extreem dit jaar, zegt Cor Pierik, landbouwwoordvoerder bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ze liggen wel gewoon in de schappen. Al is het wel wat duurder geworden. De prijs van een kilo uien is nu soms al 25 cent hoger, ziet LTO Nederland. Waar je voorheen voor een netje uien tussen de 1 euro en 1.50 euro neerlegde, komt daar nu dus een kwartje bij.

Albert Heijn bevestigt dat de verkoopprijs van aardappelen en uien door de droogte iets hoger is geworden. De prijs loopt op doordat het aanbod schaarser is, terwijl de vraag naar het product hetzelfde blijft. Als een boer minder kilo's gewas heeft, loopt de kostprijs per kilo op. De boeren rekenen dan een hogere prijs voor hun producten en dat wordt doorberekend aan de consument.