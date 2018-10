Misoogst bij uien en aardappelen door droogte

De warme en gortdroge zomer heeft een veel lagere oogst van aardappelen, suikerbieten en uien tot gevolg. Naar verwachting valt de aardappeloogst 23 procent lager uit, bij suikerbieten 13 procent minder. Uien spannen de kroon en zullen 44 procent minder opleveren. Dat blijkt uit de oogstramingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Voor uien is het een echte misoogst", zegt LTO-Akkerbouw-voorzitter Jaap van Wenum in het NOS Radio 1 Journaal. "Er was gerekend op een 30 tot 40 procent lagere uienoogst, maar de schade ligt dus nog hoger. Er zijn boeren die de uien niet eens geoogst hebben, omdat het de moeite niet waard is."

De lagere oogsten veroorzaken hogere prijzen. Voor uienboeren kan dat nog helpen om de slechte oogst goed te maken. Voor aardappeltelers ligt dat anders, omdat die veelal werken met leveringscontracten met vooraf afgesproken vaste prijzen.

Dure uien

"De aardappels in de winkels zullen wel kleiner zijn maar niet zo veel duurder, maar uien zullen wel duurder worden", denkt Van Wenum. Aanvoer uit het buitenland zit er ook niet in. "De oogstramingen in de landen om ons heen zijn ook slecht."

Er zijn ook grote verschillen per boer en regio en of er wel of niet beregend kon worden. "De oogstramingen zijn een landelijk gemiddelde. Er zijn dus boeren die het nog veel slechter gedaan hebben en veel lager zitten met hun oogst. Daar doet het echt pijn."

Het CBS is verplicht elk jaar oogstramingen aan te leveren voor de Europese landbouwrekeningen. De ramingen zijn gebaseerd op een enquête onder 5000 boeren. De definitieve cijfers komen eind januari. De ramingen wijken soms af van de definitieve oogstcijfers. Tussen 2010 en 2017 viel de feitelijke oogst in drie jaren lager uit dan geraamd.