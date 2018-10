Nederlandse export naar Saudi-Arabië grijs gebied

Details over deze aanvragen, zoals het soort goederen, het bedrag dat hiermee gemoeid is en door welk bedrijf ze ingediend zijn, geeft het ministerie niet. "Dit zou mogelijk inzicht kunnen geven in het actuele kennisniveau van de betrokken overheidsdiensten", is daarbij de verklaring. Algemene aantallen zijn er wel. Daar blijkt uit dat er dit jaar tot nu toe vier aanvragen voor de export van wapens of gerelateerd materieel aan Saudi-Arabië zijn afgekeurd.

Volgens Ron Nulkes, woordvoerder van de Nederlandse defensie-industrie, heeft Nederland een beperkend exportbeleid. Ook in vergelijking met de Europese richtlijnen waarmee lidstaten toetsen of ze export toestaan of niet. "Er is een Europees gemeenschappelijk standpunt van acht criteria, die worden in de Europese lidstaten niet eenduidig geïnterpreteerd. De Fransen zijn daar bijvoorbeeld veel vrijer in dan de Nederlanders. En als er dan twijfel is, zit Nederland wel aan de veilige kant."