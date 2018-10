Dreigende hongersnood in Jemen: hoe weet je hoe groot het probleem is?

De VN luidt de noodklok over de situatie in Jemen. Volgens de Verenigde Naties zijn op korte termijn 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Nog meer mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater of sanitair. Van de 29 miljoen inwoners hebben er 22 miljoen humanitaire hulp nodig. Maar hoe berekenen hulporganisaties die enorme aantallen?

Volgens Stephen Anderson, hoofd van het Wereldvoedselprogramma van de VN in Jemen, wordt dit geschat op basis van statistische gegevens. "We weten precies wat we tot nu toe hebben bijgedragen. Vorige maand hebben we bijvoorbeeld 7,3 miljoen mensen geholpen. We kunnen dat vergelijken met dezelfde periode een jaar geleden. En we zien dus dat de situatie erger wordt."

De Verenigde Naties vreesden eerder dat hongersnood dreigt voor elf miljoen mensen in Jemen, maar het zijn er dus miljoenen meer. Anderson: "Je bent afhankelijk van hoe lang deze situatie aanhoudt. Als de problemen bijvoorbeeld morgen ineens anders zouden zijn, dan wordt het aantal misschien wel weer bijgesteld." Maar dat ziet hij voorlopig nog niet gebeuren. "Want de conflicten nemen alleen maar toe."