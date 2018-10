Steeds meer bekend over doden Pittsburgh: 'Ze zullen altijd in onze harten zijn'

Hauptman kende ook slachtoffer Jerry Rabinowitz (66): hij was haar huisarts. "Hij was een grappige man, en altijd toegankelijk als ik een vraag had over mijn gezondheid. Hij stelde me altijd gerust", vertelt ze. "Hij hoorde bij de familie. Dr. Jerry was gewoon iemand waarbij je ogen oplichtten als je hem zag."

Daniel Stein (71) woonde ook in de buurt van de synagoge. Hij was net opa geworden en elke zaterdag te vinden in het joodse gebedshuis. "Hij wilde altijd iedereen helpen", zegt zijn neef tegen The Sun. "Iedereen vond hem aardig en hij had echt een droog gevoel voor humor."