Slachtoffers synagoge Pittsburgh waren oudere gelovigen

Bij de aanslag op de synagoge in Pittsburgh van gisteren zijn elf slachtoffers gevallen, in leeftijd variƫrend tussen 54 en 97 jaar. Dat heeft de forensische dienst bekendgemaakt in een persconferentie over de schietpartij, waarbij ook zes mensen gewond raakten. Onder de gewonden zijn vier politieagenten, van wie er twee inmiddels weer thuis zijn.

De dader van de aanslag op synagoge Tree of Life was gewapend met een semi-automatisch geweer, drie pistolen en drie automatische pistolen. Toen hij de synagoge binnenging, riep hij dat alle joden gedood moeten worden. Na een vuurgevecht met de politie gaf hij zich over en werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.

29 aanklachten

De openbare aanklager maakte vandaag bekend dat de 46-jarige Robert Bowers wordt beschuldigd van moord, poging tot moord, zware mishandeling en etnische intimidatie. In totaal zijn 29 aanklachten tegen hem geformuleerd, waarvan elke afzonderlijk bestraft kan worden met de doodstraf. De misdaden zijn ingegeven door haat, zegt justitie.

Bowers ligt nog in het ziekenhuis, waar hij gisteren een operatie heeft ondergaan. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De FBI heeft geen aanwijzingen dat Bowers werd geholpen bij de aanval op het joodse godshuis. Agenten hebben waarschijnlijk nog een week nodig om de synagoge te onderzoeken. Het is niet duidelijk waarom Bowers juist deze synagoge uitkoos als doelwit.

De politie maakte wel bekend dat er op het moment van de aanslag op drie plekken in het gebouw diensten werden gehouden. Op alle drie locaties zijn slachtoffers gevonden. In totaal heeft de aanval 20 minuten geduurd.

Het huis van Bowers is doorzocht, maar daarover zijn nog geen bijzonderheden bekendgemaakt. Ook zijn uitingen op sociale media worden bestudeerd. Bowers liet zich daar geregeld antisemitisch uit.

'Geen wapens voor moordlustige karakters

Burgemeester Peduto van Pittsburgh liet desgevraagd weten dat hij niets ziet in het bewapenen van beveiligers van kerken, zoals president Trump gisteravond opperde in reactie op de aanslag.

Peduto benadrukte dat de dader irrationeel handelde, en dat het van groot belang is dat dergelijke haatdragende en moordlustige personen geen wapens in handen kunnen krijgen.