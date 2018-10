Waarom greep Twitter niet in bij dreigtweets van bomverdachte?

Een van de mensen die een dreigement via Twitter ontving van de bomverdachte is politiek analist Rochelle Ritchie. Daarin dreigde hij haar te ontvoeren en te laten verdwijnen in de Everglades, een moerasgebied in het zuiden van Florida.

Tegen Amerikaanse media zegt Ritchie dat ze wel vaker is bedreigd op Twitter, maar dat daar niets mee werd gedaan. "Of het nou iemand is die mij uitschold met het n-woord of mij een bitch noemde, ik liet dat van mij afglijden." Deze keer was het anders, zegt ze. "Dus antwoordde ik hem: 'Mijn leven bedreigen is een slecht idee'."

Vervolgens diende ze een klacht in bij Twitter. Zij hoopte dat door de melding Sayocs account, met de naam @hardrock2016, afgesloten zou worden. Dat gebeurde toen niet, en daar herinnert Ritchie het bedrijf nu aan. "Hey Twitter, herinneren jullie nog dat ik die man had aangegeven die na mijn optreden bij Fox News dreigementen stuurde? En jullie een reactie stuurden dat de dreiging niet serieus genoeg was? Nou raad eens: dit is de kerel die bommen verstuurde naar belangrijke politici."