'Bomverdachte was anti-alles'

Sayocs baas bij de Ultra Gentlemen's club in West Palm Beach zegt dat er op zijn werk nooit problemen waren. "Ik ben geschokt en kan het niet geloven", zegt ze over de uitsmijter en dj bij haar stripclub. "Hij had het nooit over politiek. Het is in een bar ook niet slim om over politiek of religie te praten."

Een andere oud-manager van Sayoc bij een pizzarestaurant zegt juist het tegenovergestelde. "Hij was een echte racist. Hij was verachtelijk. Anti-alles."

De manager van de pizzeria kreeg van Sayoc te horen dat ze "in de hel zou branden" omdat ze lesbisch is. De manager van de stripclub had geen slechte ervaringen met hem, en vond hem "professioneel, maar ook heel grappig":