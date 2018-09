Racistische memes: zelfs Vlaamse minister krijgt ze op zijn telefoon

Ook op de telefoon van Brusselaar Sven Gatz komen ze binnen, ook al is hij minister. Racistische memes, plaatjes die mensen veel delen op internet. De Vlaamse minister van Cultuur ergert zich er regelmatig aan. "Zwarte mensen of moslims hebben het vaak te verduren, met flauwe woordspelingen. Er zijn er een aantal die zo vergaand zijn, dat je eigenlijk moet zeggen: dit is strafbaar."

Gatz is zeker niet de enige die de memes krijgt. Wie in Vlaanderen even rond vraagt, merkt al snel dat veel mensen de racistische memes doorsturen. Anderen erop aanspreken is moeilijk. Gatz: "Als het echt te gortig is, dan laat ik dat wel weten. Maar sociale correcties zijn vaak moeilijk. Dat is zo in een café als iemand een bepaalde grens overgaat, maar ook als iemand jou een meme toestuurt."

Vorige week kwam de rechtse politieke studentengroep Schild & Vrienden in Vlaanderen in opspraak toen in een VRT-reportage te zien was dat zij in gesloten app-groepen racistische en vrouwonvriendelijke memes delen.

Racistisch

Plaatjes waarin de Holocaust wordt gebagatelliseerd, waarin zwarte bootvluchtelingen belachelijk worden gemaakt en waarin vrouwen wordt gezegd dat ze hun plek moeten kennen, kwamen in de reportage voorbij. Naar aanleiding van de uitzending startte de Gentse universiteit een procedure om voorman Dries van Langenhove van de universiteit te sturen.

Maar racistische memes blijven niet binnen de besloten groepen van een uiterst rechtse studentengroep. In Facebook- en Whatsappgroepen van vrienden, collega's en sportclubs worden ze ook gedeeld. Niet altijd de extreemste varianten die in de reportage over Schild & Vrienden te zien waren, maar racistisch en vrouwonvriendelijk zijn de memes zeker, zoals je in de serie hieronder kan zien.