Sacharovprijs naar Oekraïense filmmaker die protesteerde tegen inname Krim

De Sacharovprijs gaat dit jaar naar de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov. Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani heeft dat zojuist bekendgemaakt in Straatsburg. De mensenrechtenprijs bestaat uit een certificaat en 50.000 euro.

Tajani prees Sentsov om zijn moed. De 42-jarige Sentsov werd in 2014 opgepakt op de Krim vanwege zijn verzet tegen de Russische annexatie van het schiereiland. Een jaar later werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het "beramen van terroristische daden". Tajani riep de Russische autoriteiten op Sentsov "onmiddellijk vrij te laten".

Van half mei tot begin oktober was hij in hongerstaking om aandacht te vragen voor zijn zaak en die van andere Oekraïners die vastzitten in Rusland en op de Krim. Hij ging lichamelijk hard achteruit en beëindigde de hongerstaking onvrijwillig nadat Russische gevangenisautoriteiten hadden gedreigd met dwangvoeding.

Ngo's en activistenleider

De andere genomineerden voor de Sacharovprijs 2018 waren hulporganisaties die op de Middellandse Zee migranten redden en de Marokkaanse activistenleider Nasser Zefzafi.

De ngo's die sinds 2015 migranten redden die in bootjes de oversteek naar Europa wagen, zijn niet onomstreden. Zo beweren critici dat de organisaties mensensmokkel in stand houden. De organisaties zeggen zelf dat hun werk hard nodig is om te voorkomen dat nog meer migranten sterven op weg naar Europa.

Leider van de protestbeweging in de Rif Zefzafi zit al anderhalf jaar vast in Marokko. Hij werd deze zomer veroordeeld tot twintig jaar cel voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. De beweging vecht tegen corruptie, onderdrukking en machtsmisbruik en voor meer voorzieningen en rechten voor bewoners van het Rifgebied. Marokkaanse Nederlanders hadden in Brussel met succes voor Zefzafi's nominatie gelobbyd.

De prijs wordt op 12 december uitgereikt bij een ceremonie in het Europees Parlement in Straatsburg. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan de Venezolaanse oppositie en politieke gevangenen voor hun strijd voor vrijheid en democratie en tegen het autoritaire bewind van president Maduro.