Kanselier Oostenrijk: hulporganisaties en mensensmokkelaars doen hetzelfde

De Oostenrijkse kanselier - tevens de huidige EU-voorzitter - Sebastian Kurz beschuldigt hulporganisaties die migranten redden op de Middellandse Zee van mensenhandel. In een interview met de Frankfurter Allgemeine zegt Kurz dat de organisaties niet alleen mensen willen redden.

"Het kan niet zo zijn dat een aantal ngo's afbreuk doet aan de duidelijke doelstellingen van de 28 regeringsleiders van Europa. En niet alleen met het doel levens te redden: de ngo's willen samen met mensensmokkelaars mensen naar Midden-Europa brengen."

Oostenrijk vervult tot het einde van het jaar het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Kanselier Kurz is daardoor automatisch EU-voorzitter.

Aquarius

Kurz wees in het interview op de Aquarius 2, het schip waarmee onder meer Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerrannée migranten redden uit de Middellandse Zee. Hij noemt het "absurd" dat de ngo's zich in Libische wateren begeven. "Als niet Europese schepen, maar Libische of Egyptische schepen reddingsacties uitvoeren, komen ingewikkelde juridische kwesties niet eens voor", zegt Kurz.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini haalde eerder hard uit naar de organisaties achter de reddingsacties. Hij stelde dat de Aquarius het werk van de Libische kustwacht juist hindert.

De Aquarius redde de afgelopen maanden honderden migranten uit schepen waarmee ze de Middellandse Zee wilden oversteken. Steeds waren er moeizame onderhandelingen voor nodig om het hulpschip tot Italiaanse, Maltese of Spaanse havens toe te laten en de migranten over meerdere EU-landen te verdelen. Volgens de ngo's besloten Gibraltar en Panama onder druk van Italië de registratie van het schip in te trekken, waardoor de Aquarius 2 nu in de haven moet blijven.