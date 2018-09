'Migranten van Aquarius via Malta naar vier andere landen'

Er is een oplossing gevonden voor de 58 migranten aan boord van de Aquarius, het schip dat voor de kust van Libië dobbert. Ze worden naar Malta gebracht en van daaruit verdeeld over vier landen in de EU, hebben bronnen rond de Maltese regering gezegd.

De Aquarius was het laatste reddingsschip dat in dat deel van de Middellandse Zee actief was. Zondag werd bekend dat Panama de registratie van het schrip schrapte, vermoedelijk op verzoek van Italië, dat een eind wil maken aan de komst van migranten.

Italië weigerde de Aquarius toegang tot zijn havens toen het schip nog met meer dan 600 migranten op de Middellandse Zee voer.

Marseille en Valencia

Frankrijk wil de Aquarius, een schip van Artsen Zonder Grenzen en SOS Méditerranée, ook niet meer in de haven van Marseille hebben. Ook andere landen wilden de opvarenden niet opvangen, maar ze waren wel welkom in de Spaanse stad Valencia.

Ook Malta liet het schip toe, nadat Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje toezeggingen hadden gedaan.