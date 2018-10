Marokkaanse Rif-protestleider Zefzafi maakt kans op Sacharovprijs

De Marokkaanse activistenleider Nasser Zefzafi is genomineerd voor de Sacharovprijs van het Europees Parlement. De twee andere genomineerden zijn de Oekraïense filmmaker Oleg Stentsov en de hulporganisaties die op de Middellandse Zee migranten redden.

De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken wordt jaarlijks toegekend door het Europees Parlement, en bestaat uit een certificaat en 50.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar de Venezolaanse oppositie en de politieke gevangenen in dat land.

Zefzafi is de leider van de protestbeweging in de Rif, die opkomt voor de rechten van de Riffijnen. Die verzetten zich tegen het gebrek aan voorzieningen en de achterstelling in het gebied. Zefzafi zit al anderhalf jaar vast in Marokko. Deze zomer werd hij veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Ook honderden anderen zijn veroordeeld tot lange celstraffen.

Lobby

De afgelopen tijd hebben Marokkaanse Nederlanders in Brussel gelobbyd voor de nominatie. De NRC schrijft over acht activisten die met hulp van de Nederlandse Europarlementariër Kati Piri een succesvolle campagne opzetten om de nominatie binnen te slepen.

Zefzafi's mededinger Stentsov werd in 2014 op de Krim opgepakt vanwege zijn verzet tegen de annexatie van Oekraïne door Rusland. Het jaar daarop kreeg hij vanwege vermeend terrorisme 20 jaar opgelegd in een strafkamp.

De derde genomineerde vormen de hulporganisaties die migranten op de Middellandse Zee redden. Zij zijn niet onomstreden. Critici zeggen dat ze fungeren als veerdienst en illegale mensensmokkel in stand houden. De organisaties zelf zeggen dat ze hard nodig zijn om te voorkomen dat nog meer mensen sterven op weg naar Europa.