Vermoedelijke handgranaat gevonden in Amsterdam-Zuidoost

In Amsterdam is vermoedelijk opnieuw een handgranaat gevonden. Dit keer bij het Bijlmerplein in Zuidoost.

De politie kreeg rond 04.00 uur meerdere meldingen van mensen die mogelijke schoten hadden gehoord. Vervolgens reden meerdere voertuigen weg, zegt een woordvoerder.

Toen agenten aankwamen, zagen ze een voorwerp liggen dat eruit zag als een handgranaat. "Of het echt een explosief is, moet nog blijken."

Surinaams restaurant

Voor zover de politie nu weet, zat de vermoedelijke handgranaat niet aan een pand vast. Een fotograaf ter plekke zegt dat hij zo'n twee meter van een Surinaams restaurant lag.

Het voorwerp wordt onderzocht door een explosievenverkenner van de politie. "Daarna is het wachten op de Explosieven Opruimingsdienst." De omgeving is afgezet.

Geen gewonden

Forensisch experts moeten nog vaststellen of er echt is geschoten. Dat kan als de vermoedelijke handgranaat weg is. Er zijn geen gewonden aangetroffen en voor zover bij de politie bekend hebben zich ook geen gewonden gemeld bij een ziekenhuis.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden ook al twee handgranaten gevonden in de hoofdstad, een bij een hotel aan het Vondelpark en een bij een bedrijf in Zuidoost.