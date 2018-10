Weer handgranaat neergelegd in Amsterdam, nu bij hotel

In Amsterdam is een handgranaat bij een hotel naast het Vondelpark neergelegd. Een medewerker van het hotel ontdekte het explosief afgelopen nacht rond 02.30 uur, nadat hij een geluid had gehoord.

De granaat lag bij de deur van het hotel en was nog niet ontploft. Medewerkers van de explosievenopruimingsdienst hebben de handgranaat ontmanteld en meegenomen.

Volgens de politie is de verdachte gevlucht op een scooter. Het is een lichtgetinte, slanke man. Hij had donkere kleren aan en een petje op.

Een half uur later werd in Amsterdam-Zuidoost een explosief gevonden bij een bedrijf. De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat er een verband tussen beide zaken is.