Duurder abonnement kost KPN nauwelijks klanten

Telecombedrijf KPN heeft er afgelopen maanden meer klanten bijgekregen, hoewel het bedrijf afgelopen zomer de prijzen voor miljoenen klanten met enkele procenten had verhoogd.

Onder meer de prijzen voor vast internet gingen per 1 juli omhoog met 2,50 euro per maand. Per saldo zijn er 2000 internetklanten vertrokken, maar daar staat een groei van tv-klanten met 10.000 tegenover.

Ook concurrent Ziggo verhoogde per 1 juli de prijzen, gemiddeld met 1,65 euro per maand.

Concurrentie

Volgens KPN geeft het lage aantal overstappers aan dat klanten tevreden zijn. Wel is de concurrentie hevig. "Vooral op mobiel, daar zie je enorme dalingen voor de prijs per gigabyte", zegt financieel topman Jan-Kees de Jager. Hij zegt dat prijsverhogingen voor vast internet nodig zijn.

"Nog los van prijsinflatie, je krijgt er meer producten en diensten voor terug. Ook de snelheden gaan omhoog, wij investeren ook veel in ons vaste netwerk. Dat zie je terug in de prijs."

Al met al blijft de omzet van KPN dalen. In het derde kwartaal kromp die met een kleine procent naar 1,4 miljard euro. De omzet daalt al negen jaar op rij en 2018 lijkt het tiende jaar te worden. Er valt minder geld te verdienen aan mobiele bellers en vooral zakelijke klanten besparen op hun uitgaven.

Reorganisatie

KPN wil daarom snijden in de kosten. Een adviesbureau heeft het bedrijf doorgelicht en eind volgende maand presenteert KPN nieuwe plannen aan investeerders. Volgens De Jager hoeven KPN-medewerkers niet massaal te vrezen voor hun baan.

"Zeker niet, het is een positieve dag met een positieve boodschap. We gaan het bedrijf steeds beter maken. Hier en daar zullen we mensen aannemen maar per saldo verwacht ik dat we met minder mensen toekunnen. Zoals we de afgelopen jaren overigens ook hebben gedaan."

Tien jaar geleden werkten er nog meer dan 25.000 mensen bij KPN in Nederland. Inmiddels zijn dat er nog geen 14.000.