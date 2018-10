Staatsbezoek aan Engeland officieel begonnen

Vlak voor de ontvangst sprak het koninklijk paar met Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze hadden het onder meer over de zorgen die de Nederlanders hebben over de gevolgen van de brexit.

De komende twee dagen zullen de koningin en koningin een bezoek brengen aan koningin Elizabeth, premier May en oppositieleider Corbyn. Ook bezoekt het koninklijk paar het Britse parlement, waar Willem-Alexander de parlementsleden zal toespreken.