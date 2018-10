Bill Clinton rouwt om dood Wim Kok: zijn nalatenschap niet onderschatten

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton (72) heeft in een verklaring op de website van zijn stichting stilgestaan bij het overlijden van Wim Kok. De twee ontmoetten elkaar meermaals in de jaren negentig toen ze beiden regeringsleider waren.

Clinton schrijft dat hij rouwt om de dood van Kok en dat hij hem wil bedanken voor zijn staat van dienst en zijn visie. "In de jaren tachtig zag hij dat de nieuwe machten die een wereldeconomie aan het vormen waren, grote kansen boden aan de mensen in Nederland, maar ook uitdagingen om waarden te behouden als gelijkheid, het gezin en sociale ontwikkeling."

Trots

"Ik ben er altijd trots op geweest dat ik nauw met hem heb samengewerkt, de vriendschap tussen onze twee landen heb verstevigd, en we samen de progressieve manier van besturen hebben gepromoot."

Het is eenvoudig om Koks nalatenschap te onderschatten, in de hedendaagse, harde en conflictgedreven wereld, zegt Clinton. "Vooral vanwege zijn bescheiden manier en respectvolle manier van omgaan met mensen. We moeten allemaal de verleiding weerstaan en beter bestuderen wat hij deed en hoe hij het deed."

In een begeleidend bericht op Twitter zegt Clinton dat Koks respectvolle manier van leiderschap "een voorbeeld zou moeten zijn voor het effectief oplossen van problemen in de wereld van vandaag".

Wim Kok overleed zaterdag op 80-jarige leeftijd aan hartfalen. Ook in Nederland werd met respect teruggekeken op zijn leven, door onder meer het kabinet, de koning en politici die nauw met hem samenwerkten.