Italië vindt begroting goed dichtgetimmerd, Commissie reageert morgen

"Ze vinden het zelf een goed dichtgetimmerd plan", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "De uitgaven worden uiteindelijk terugverdiend met de groei van de economie, verwachten de Italiaanse leiders. Eigenlijk zei Conte dat hij niet van plan is ook maar iets te veranderen."

Conte en zijn minister van Financiën Tria hebben gisteren een brief met een toelichting op de begroting naar de Europese Commissie gestuurd. Morgen komt de Commissie bijeen om de begroting te bespreken. "De verwachting is dat de Commissie er niet blij mee is."

De Commissie kan bijvoorbeeld opheldering vragen of een waarschuwing uitdelen. Dan krijgt Italië weer de tijd om meer informatie te geven en aanpassingen te doen.

Komend voorjaar worden de begrotingen van de lidstaten definitief vastgesteld.