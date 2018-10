Mbo-studenten malen niet om titels, 'die voegen voor ons niks toe'

Een titel voor afgestudeerde mbo'ers, net als voor hbo'ers en wo'ers: GroenLinks kwam vanochtend met een plan voor die "blijk van erkenning". Minister Van Engelshoven noemde het vervolgens "een sympathieke gedachte", maar nu blijkt dat mbo'ers zelf helemaal niet zitten te wachten op een titel.

"Wij vinden het niet per se nodig om extra titels toe te voegen", zegt Timon van Engen, voorzitter van de mbo-jongerenorganisatie JOB. Hij deed na het nieuws van vanochtend rondvraag onder de leden. "Het mbo onderscheidt zich juist door het werk dat verricht wordt. We bakken brood, we bouwen auto's en verzorgen mensen. In plaats van te investeren in naamgeving daarvoor, zien we liever dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het onderwijs."

GroenLinks lanceerde vanochtend het idee om afgestudeerde mbo'ers de titels Sk., Crf., of Exp. te geven. Die staan voor Skilled, Craftsman en Expert. Door voor Engelse woorden te kiezen, hoopt GroenLinks dat de titels een internationale uitstraling krijgen.

"Als de studenten vinden dat het hen helpt, dan zou dit een belangrijk signaal zijn voor mij", zei minister Van Engelshoven van Onderwijs in een reactie. Maar voor de studenten hoeft het dus niet zo nodig.

Opwaardering

GroenLinks-Kamerlid Özdil, de bedenker van het plan, ziet de titels als een blijk van erkenning. "Mbo'ers horen tot de top van de wereld." Hij wijst erop dat mbo'ers voortaan ook al 'studenten' gaan heten in plaats van 'deelnemers'. "Ik zie niet in waarom deze groep op het punt van de titels anders behandeld zou moeten worden dan afgestudeerde wo'ers of hbo'ers", zegt hij.

Het voorstel van GroenLinks past in de verdere opwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs. Ruim 3,5 miljoen werknemers in Nederland hebben een mbo-diploma. Lange tijd had deze beroepsgroep te maken met een minderwaardig imago, maar de laatste tijd groeit de waardering voor het praktische werk dat zij uitvoeren en daarmee ook de erkenning voor deze vakmensen.